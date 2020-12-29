Как будут работать тульские больницы в новогодние праздники: график

поликлиники

31 декабря у поликлиник сокращенный на 1 час рабочий день. Учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15.00.



С 1 по 10 января с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, проводится экспресс-тестирование на коронавирус, ведется прием пациентов с симптомами ОРВИ, обслуживаются вызовы на дом.



2, 4, 8, 9 января с 9.00 до 15.00 проводятся флюорография и рентгенография.



5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием врачи-специалисты.



Ежедневно с 9.00 до 15.00 работают горячие линии медучреждений, с 9.00 до 13.00 можно вызвать врача на дом по телефону. Телефоны, адреса сайтов медучреждений есть на портале минздрава в разделе «Сервисы».



Областные медучреждения

5 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты взрослой и детской областных больниц, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического и противотуберкулезного диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии.



С 4 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты городской больницы №13 г. Тулы, онкологического диспансера, клинико-диагностического центра областной клинической больницы.



Стоматологическая помощь

Взрослая стоматология



В ряде филиалов областной стоматологической поликлиники в праздничные дни с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. Список филиалов, работающих в праздничные дни, размещен на сайте медучреждения.



После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в городской больнице №7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а.



Детская стоматология



В детской стоматологической поликлинике (Тула, ул. Болдина, 110) все праздничные дни, кроме 3 и 10 января, с 9:00 до 15:00 ведет прием дежурный врач.



3 и 10 января круглосуточно, а в остальные праздничные дни - после 15:00 работает неотложная помощь в городской больнице №7 г. Тулы.



Травмпункты

Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайской, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.



Скорая помощь

В скорую медицинскую помощь необходимо обращаться по телефонам 103 или 112.

Горячая линия минздрава

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8-800-4444-003 будет работать в штатном режиме с 8.00 до 20.00.



Режим работы центра записи на прием к врачу со 2 по 6 и с 8 по 10 января - с 9.00 до 18:00. Записаться к врачу также можно на сайте Доктор71.



Государственные аптеки

Режим работы государственных аптек сети «Фармация» размещен на сайте сети.