Росстат назвал число умерших от коронавируса жителей Тульской области

По данным Росстата, в ноябре коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 32 жителей Тульской области.

Опубликованы данные о числе зарегистрированных умерших с COVID-19. По данным Росстата, в ноябре в Тульской области коронавирус стал основной причиной смерти у 28 человек, еще в двух случаях его наличие не было подтверждено лабораторно, но он также предполагается как основная причина летального исхода.

Два человека скончались от других болезней, на течение которых ковид все же повлиял. У 8 умерших также был диагностирован коронавирус, однако на наступление смерти он не оказал влияния.

Для сравнения, в целом по России в ноябре коронавирус стал основной причиной смерти 19626 человек. У 3984 человека его наличие не было лабораторно подтверждено, но он предполагается как основная причина.