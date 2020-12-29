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Росстат назвал число умерших от коронавируса жителей Тульской области

Росстат назвал число умерших от коронавируса жителей Тульской области

Опубликована официальная статистика за ноябрь.

По данным Росстата, в ноябре коронавирус прямо или косвенно повлиял на смерть 32 жителей Тульской области.

Опубликованы данные о числе зарегистрированных умерших с COVID-19. По данным Росстата, в ноябре в Тульской области коронавирус стал основной причиной смерти у 28 человек, еще в двух случаях его наличие не было подтверждено лабораторно, но он также предполагается как основная причина летального исхода.

Два человека скончались от других болезней, на течение которых ковид все же повлиял. У 8 умерших также был диагностирован коронавирус, однако на наступление смерти он не оказал влияния.

 

Для сравнения, в целом по России в ноябре коронавирус стал основной причиной смерти 19626 человек. У 3984 человека его наличие не было лабораторно подтверждено, но он предполагается как основная причина.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:45 −2
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