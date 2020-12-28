В каких городах Тульской области самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 28 декабря

Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 580 случаев.

На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 143 заразившихся, далее Щекинский — плюс 116 человек.

Детализация по населенным пунктам: