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В каких городах Тульской области самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 28 декабря

В каких городах Тульской области самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 28 декабря

Данные предоставлены за неделю.

Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 580 случаев.

На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 143 заразившихся, далее Щекинский — плюс 116 человек.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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