В каких городах Тульской области самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 28 декабря
Данные предоставлены за неделю.
Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных коронавирусом городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 580 случаев.
На втором месте по приросту Новомосковский район — плюс 143 заразившихся, далее Щекинский — плюс 116 человек.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 13:19, 14 699 0
сегодня, в 12:23, 6 615 0
сегодня, в 10:44, 21 2714 0
вчера, в 13:20, 53 4082 -3
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