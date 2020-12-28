На каких улицах Тулы не будет света 29 декабря
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Советская 25/13, 27, 31, 33, 33/8,
- ул. Революции 5, 5-а, 3,
- ул. Ф. Энгельса 6,
- ул. Оружейная, 23, 48, 50,
- ул. Ползунова, 7,
- ул. Макаренко, 19 к. 2,
- ул. Чаплыгина, 1, 3, 5,
- ул. Приупская, 20, 21, 21-а, 22,
- ул. Волкова, 2-а,
- ул. Декабристов, 141-175, 178-а, 147-а,
- ул. Комарова, 50, 52,
- ул. Планировочная, 1-8,
- ул. Белинского, 86, 89, 91,
- ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
- ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11,
- ул. 1-я Зеркальная, 1-12,
- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.).
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