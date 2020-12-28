Скончался экс-председатель тульского облизбиркома Борис Ситников

Он стоял у истоков формирования избирательной системы Тульской области.

Ушёл из жизни бывший председатель избирательной комиссии Тульской области Борис Евгеньевич Ситников. Он возглавлял областную избирательную комиссию в 1995-1996 гг. и внёс большой вклад в становление избирательной системы региона.

Борис Евгеньевич был принципиальным и порядочным человеком. Его имя навсегда войдёт в историю избирательной системы Тульской области.

Избирательная комиссия Тульской области выражает соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой потерей. Прощание состоится 29 декабря, в 12.00, в траурном зале по адресу: г. Тула, ул. Галкина, 7.