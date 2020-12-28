Юные тульские футболистки завоевали золото в областном чемпионате

Фото предоставлено ЖФК "Тула"

Также воспитанницы ЖФК «Тула» взяли бронзу на новогоднем турнире в поселке Ленинский.

26 и 27 декабря прошли очень насыщенно для воспитанниц женского футбольного клуба «Тула». Девчонки старшей группы безукоризненно оформили золотой дубль в субботу выиграв Чемпионат Тульской области среди женских команд, а в воскресенье стали победителями «Новогоднего Женского Кубка г. Обнинска».

Воспитанницы второй возрастной группы ЖФК «Тула» приняли участие в «Новогоднем турнире по мини-футболу среди команд девочек 2005 г. р. и моложе», который состоялся в тульском поселке Ленинский. Команда завоевала почётное третье место.

В следующем году юные спортсменки продолжат тренироваться и выступать на турнирах. Желаем им новых успехов и побед!