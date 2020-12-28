новости
новости
Регистрация
Юные тульские футболистки завоевали золото в областном чемпионате
Фото предоставлено ЖФК "Тула"

Юные тульские футболистки завоевали золото в областном чемпионате

Также воспитанницы ЖФК «Тула» взяли бронзу на новогоднем турнире в поселке Ленинский.

26 и 27 декабря прошли очень насыщенно для воспитанниц женского футбольного клуба «Тула». Девчонки старшей группы безукоризненно оформили золотой дубль в субботу выиграв Чемпионат Тульской области среди женских команд, а в воскресенье стали победителями «Новогоднего Женского Кубка г. Обнинска».

Воспитанницы второй возрастной группы ЖФК «Тула» приняли участие в «Новогоднем турнире по мини-футболу среди команд девочек 2005 г. р. и моложе», который состоялся в тульском поселке Ленинский. Команда завоевала почётное третье место.

В следующем году юные спортсменки продолжат тренироваться и выступать на турнирах. Желаем им новых успехов и побед!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:18 0
Другие статьи по темам
Событие
ЖФК Тулаженский футболтульские футболисткиспортсоревнованиямини-футбол
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 29 декабря
На каких улицах Тулы не будет света 29 декабря
Тульские педагоги смогут купить жильё по программе льготной ипотеки
Тульские педагоги смогут купить жильё по программе льготной ипотеки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.