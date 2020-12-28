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Администрация Тулы: «До новых автостанций можно удобно добраться из любой точки города»
Фото из архива MySlo

Администрация Тулы: «До новых автостанций можно удобно добраться из любой точки города»

К таким выводам чиновники пришли после проведения мониторинга доступности общественного транспорта.

Сотрудники администрации Тулы совместно с представителями общественности проверили, насколько удобно тулякам будет добираться до новых автостанций, которые начнут работать с 16 января.

Вместо автостанции «Заречье» на ул. Галкина пригородные автобусы будут принимать автостанции «Северная» (расположена на ул. Октябрьской, 297-А) и «Восточная» (находится на ул. Оборонной, 83).

О том, куда будут приходить автобусы, мы подробнее писали тут.

Новую схему движения положительно оценили эксперты научно-исследовательского института ГБУ «МосТрансПроект». До новых автостанций можно добраться на действующих городских маршрутах общественного транспорта.

Обследование в утренний час пик показало, что наполняемость автобусов и маршруток не превышает 20%. Это значит, что все пассажиры межмуниципального транспорта смогут удобно добираться до разных точек города. Работа по изучению пассажиропотока на этих участках будет продолжена.

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