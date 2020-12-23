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Куда будут приходить автобусы после закрытия автостанции «Заречье»: полная схема движения
Фото из архива MySlo

Куда будут приходить автобусы после закрытия автостанции «Заречье»: полная схема движения

Администрация города дополнила список маршрутов, в которых изменены пункты прибытия.

С 16 января автостанция «Заречье» на ул. Галкина прекратит свою работу. Вместо неё пригородные автобусы будут прибывать на новые станции – «Северную» (ул. Октябрьская, 297-А) и «Восточную» (ул. Оборонная, 83). 

Ряд автобусов будут прибывать на Московский вокзал и автовокзал на проспекте Ленина. Администрация города опубликовала полную схему движения пригородных маршруток.

На станцию «Северная» будут заезжать такие маршрутки и автобусы:

  • № 159 «Тула — Новогурово»,
  • № 159-к «Новогуровский — Тула»,
  • № 167 «Тула — Ревякино»,
  • № 114-к «Тула — Щёкино»,
  • № 117-к «Тула — Щёкино»,
  • № 280 «Тула — Советск»,
  • № 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый стан»,
  • № 157 «Тула – Слободка».

Автостанция «Восточная»:

  • № 100 «Тула — Анишино»,
  • № 168 «Тула — Венев»,
  • № 168-к «Тула — Венев»,
  • № 121 «Тула — Серебряные ключи»,
  • № 103-к «Тула — Болохово»,
  • № 170 «Тула — Гамово»,
  • № 111 «Тула — Киреевск»,
  • № 111-к «Тула — Киреевск»,
  • № 112 «Тула — Липки»,
  • № 112-к «Тула — Липки»,
  • № 160 «Тула — Болохово — Шварц»,
  • № 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,
  • № 119 «Октябрьский — Тула»,
  • № 125 «Тула – Прилепы».

Автовокзал «Тула»:

  • № 171 «Тула — Поповка»,
  • № 172 «Тула — Афанасьево»,
  • № 114 «Тула — Щёкино»,
  • № 116 «Тула — Ломинцево»,
  • №117 «Тула — Щёкино».

Ул. Луначарского:

  • № 156 «Тула — Плеханово»,
  • № 161 «Тула — Ленинский»,
  • № 162 «Тула — Обидимо».

Московский вокзал:

  • № 158 «Тула — Рассвет»,
  • № 166 «Тула — Берники»,
  • № 169 «Тула — Алешня»,
  • № 174 «Тула — Коптево»,
  • № 182 «Тула — Малахово».

ТЦ «Макси»:

  • № 102 «Тула — Шатск».
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23 декабря, в 18:28 +1
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