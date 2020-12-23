Куда будут приходить автобусы после закрытия автостанции «Заречье»: полная схема движения

Фото из архива MySlo

Администрация города дополнила список маршрутов, в которых изменены пункты прибытия.

С 16 января автостанция «Заречье» на ул. Галкина прекратит свою работу. Вместо неё пригородные автобусы будут прибывать на новые станции – «Северную» (ул. Октябрьская, 297-А) и «Восточную» (ул. Оборонная, 83).

Ряд автобусов будут прибывать на Московский вокзал и автовокзал на проспекте Ленина. Администрация города опубликовала полную схему движения пригородных маршруток.

На станцию «Северная» будут заезжать такие маршрутки и автобусы:

№ 159 «Тула — Новогурово»,

№ 159-к «Новогуровский — Тула»,

№ 167 «Тула — Ревякино»,

№ 114-к «Тула — Щёкино»,

№ 117-к «Тула — Щёкино»,

№ 280 «Тула — Советск»,

№ 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый стан»,

№ 157 «Тула – Слободка».

Автостанция «Восточная»:

№ 100 «Тула — Анишино»,

№ 168 «Тула — Венев»,

№ 168-к «Тула — Венев»,

№ 121 «Тула — Серебряные ключи»,

№ 103-к «Тула — Болохово»,

№ 170 «Тула — Гамово»,

№ 111 «Тула — Киреевск»,

№ 111-к «Тула — Киреевск»,

№ 112 «Тула — Липки»,

№ 112-к «Тула — Липки»,

№ 160 «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,

№ 119 «Октябрьский — Тула»,

№ 125 «Тула – Прилепы».

Автовокзал «Тула»:

№ 171 «Тула — Поповка»,

№ 172 «Тула — Афанасьево»,

№ 114 «Тула — Щёкино»,

№ 116 «Тула — Ломинцево»,

№117 «Тула — Щёкино».

Ул. Луначарского:

№ 156 «Тула — Плеханово»,

№ 161 «Тула — Ленинский»,

№ 162 «Тула — Обидимо».

Московский вокзал:

№ 158 «Тула — Рассвет»,

№ 166 «Тула — Берники»,

№ 169 «Тула — Алешня»,

№ 174 «Тула — Коптево»,

№ 182 «Тула — Малахово».

ТЦ «Макси»: