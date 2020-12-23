Фото из архива MySlo
Куда будут приходить автобусы после закрытия автостанции «Заречье»: полная схема движения
Администрация города дополнила список маршрутов, в которых изменены пункты прибытия.
С 16 января автостанция «Заречье» на ул. Галкина прекратит свою работу. Вместо неё пригородные автобусы будут прибывать на новые станции – «Северную» (ул. Октябрьская, 297-А) и «Восточную» (ул. Оборонная, 83).
Ряд автобусов будут прибывать на Московский вокзал и автовокзал на проспекте Ленина. Администрация города опубликовала полную схему движения пригородных маршруток.
На станцию «Северная» будут заезжать такие маршрутки и автобусы:
- № 159 «Тула — Новогурово»,
- № 159-к «Новогуровский — Тула»,
- № 167 «Тула — Ревякино»,
- № 114-к «Тула — Щёкино»,
- № 117-к «Тула — Щёкино»,
- № 280 «Тула — Советск»,
- № 516, 912, 509 «а/с Заречье — Теплый стан»,
- № 157 «Тула – Слободка».
Автостанция «Восточная»:
- № 100 «Тула — Анишино»,
- № 168 «Тула — Венев»,
- № 168-к «Тула — Венев»,
- № 121 «Тула — Серебряные ключи»,
- № 103-к «Тула — Болохово»,
- № 170 «Тула — Гамово»,
- № 111 «Тула — Киреевск»,
- № 111-к «Тула — Киреевск»,
- № 112 «Тула — Липки»,
- № 112-к «Тула — Липки»,
- № 160 «Тула — Болохово — Шварц»,
- № 160-к «Тула — Болохово — Шварц»,
- № 119 «Октябрьский — Тула»,
- № 125 «Тула – Прилепы».
Автовокзал «Тула»:
- № 171 «Тула — Поповка»,
- № 172 «Тула — Афанасьево»,
- № 114 «Тула — Щёкино»,
- № 116 «Тула — Ломинцево»,
- №117 «Тула — Щёкино».
Ул. Луначарского:
- № 156 «Тула — Плеханово»,
- № 161 «Тула — Ленинский»,
- № 162 «Тула — Обидимо».
Московский вокзал:
- № 158 «Тула — Рассвет»,
- № 166 «Тула — Берники»,
- № 169 «Тула — Алешня»,
- № 174 «Тула — Коптево»,
- № 182 «Тула — Малахово».
ТЦ «Макси»:
- № 102 «Тула — Шатск».
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