В филиале Исторического музея на ул. Металлистов откроется новая выставка

Фото: филиал Исторического музея в Туле

Выставка «Реликвии и шедевры Исторического музея» в филиале главного музея национальной истории в Туле откроется для посетителей 30 декабря. Парадный фасад бывшего дома купцов Белолипецких и вход со стороны Казанской набережной оформлены в новогоднем стиле.

Большая елка в здании, которое является объектом культурного наследия федерального значения, установлена впервые за последние несколько десятилетий. Музей участвует в городском конкурсе креативных елок – дизайнерская новогодняя красавица в фирменных цветах музея встречает посетителей на входе.

С 2 по 10 января в музее пройдут праздничные программы – «История елочной игрушки» расскажет о традиции украшения новогодней елки, «Новый год со Львом и Единорогом» познакомит с символами Исторического музея и традициями празднования Нового года в России. Программа «Как в старину Новый год отмечали» будет посвящена празднованию Нового года от глубокой древности до 30-х годов века ХХ.

Узнать подробности и записаться можно по телефону: 77-31-65 или по e-mail: tula.visitor@shm.ru

график работы музея

30 декабря – с 10.00 до 18.00,

31 декабря – с 10.00 до 14.00,

29 декабря, 1 января – выходные дни,

2–10 января – с 10.00 до 20.00.

Касса закрывается за 45 минут до закрытия музея. При посещении необходимо использовать средства индивидуальной защиты.