В центре Тулы обокрали салон сотовой связи

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Как стало известно Myslo, проспекте Ленина в Туле, рядом с площадью Победы обокрали салон сотовой связи. Добычей злоумышленников стали несколько дорогих смартфонов.

По нашей информации, в торговый зал зашли несколько человек, создав «эффект толпы». После ухода посетителей продавцы обнаружили, что одна из витрин открыта, а из неё исчезли несколько дорогостоящих смартфонов.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа – полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и устанавливают все обстоятельства происшествия.