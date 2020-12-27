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У тульских предпринимателей осталось три дня на смену налогового режима

У тульских предпринимателей осталось три дня на смену налогового режима

Налоговики рекомендуют не откладывать эту важную процедуру на следующий год.

С 1 января 2021 года в России будет отменён единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В Тульской области им пользуются порядка 18 тысяч предпринимателей.

В качестве альтернативы они могут выбрать для себя один из следующих режимов:

  • общая система налогообложения (ОСН),
  • упрощенная система налогообложения (УСН),
  • патентная система налогообложения (ПСН),
  • налог на профессиональный доход (НПД),
  • единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для перехода на УСН, ЕСХН и патент заявления нужно подать до конца текущего года. Те, кто этого не сделают, будут автоматически переведены на ОСН. В России на законодательном уровне максимально упрощён переход с ЕНВД на другие налоговые режимы.

Например, расширен перечень видов экономической деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения, а для сферы предприятий торговли и общепита допустимые площади увеличены втрое – с 50 до 150 квадратных метров. Первые три месяца следующего года станут переходным периодом для владельцев автостоянок, стационарных объектов площадью более 150 квадратов, предприятий общепита площадью до 150 квадратов, а также автосервисов и автомоек.

Подобрать оптимальный налоговый режим можно тут. Заявление о смене  нужно подать до 31 декабря. 

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