У тульских предпринимателей осталось три дня на смену налогового режима

Налоговики рекомендуют не откладывать эту важную процедуру на следующий год.

С 1 января 2021 года в России будет отменён единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В Тульской области им пользуются порядка 18 тысяч предпринимателей.

В качестве альтернативы они могут выбрать для себя один из следующих режимов:

общая система налогообложения (ОСН),

упрощенная система налогообложения (УСН),

патентная система налогообложения (ПСН),

налог на профессиональный доход (НПД),

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Для перехода на УСН, ЕСХН и патент заявления нужно подать до конца текущего года. Те, кто этого не сделают, будут автоматически переведены на ОСН. В России на законодательном уровне максимально упрощён переход с ЕНВД на другие налоговые режимы.

Например, расширен перечень видов экономической деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения, а для сферы предприятий торговли и общепита допустимые площади увеличены втрое – с 50 до 150 квадратных метров. Первые три месяца следующего года станут переходным периодом для владельцев автостоянок, стационарных объектов площадью более 150 квадратов, предприятий общепита площадью до 150 квадратов, а также автосервисов и автомоек.