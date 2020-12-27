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В Донском три дня ищут 49-летнего мужчину

В Донском три дня ищут 49-летнего мужчину

Александр Острецов нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 49-летнего Александра Острецова, который 24 декабря ушёл из дома в микрорайоне Северо-Задонск (г. Донской) и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью, глаза карие. Особые приметы: носит усы. Одежда: предположительно, камуфлированная куртка, тёмно-синее трико, высокие чёрные с белыми вставками кроссовки, чёрная с красным вязаная шапка или кожаная кепка.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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