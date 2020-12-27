В Туле на перекрёстке «Лада» насмерть сбила пенсионерку: как избежать новой трагедии
Активисты тульской организации «Городские проекты» проанализировали участок дороги, на которой произошла авария.
В ноябре текущего года урбанисты отправили в городскую администрацию перечень перекрёстков, на которых, по мнению жителей, следует оборудовать пешеходные переходы. Общественники отмечают, что перекрёсток улиц Кауля и Будённого, где 23 декабря под колёсами «Лады» погибла пожилая женщина, был первым в этом списке.
По мнению команды «Городских проектов в Туле», причиной трагедии стала повышенная скорость движения автомобилей – после ремонта дороги водители стали активно «лихачить». Также в списке аварийных факторов – плохое освещение, отсутствие оборудованного пешеходного перехода и слишком узкий тротуар, по которому трудно идти пешеходам.
Урбанисты отмечают, что переход на этом участке необходим – из-за расположенного рядом супермаркета и стоматологической клиники на перекрёстке наблюдается высокий пешеходный трафик.
Не допустить смертельных ДТП, по мнению активистов, поможет:
- Наличие освещенного пешеходного перехода (возможно, приподнятого, либо снабжённого искусственной неровностью).
- Наличие островка безопасности и пешеходного треугольника.
- Скоростное ограничение 50 км/ч в городе без +19 км/ч.