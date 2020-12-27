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В Туле на перекрёстке «Лада» насмерть сбила пенсионерку: как избежать новой трагедии
Фото: vk.com/tulazest, vk.com/city4people_tula

В Туле на перекрёстке «Лада» насмерть сбила пенсионерку: как избежать новой трагедии

Активисты тульской организации «Городские проекты» проанализировали участок дороги, на которой произошла авария.

В ноябре текущего года урбанисты отправили в городскую администрацию перечень перекрёстков, на которых, по мнению жителей, следует оборудовать пешеходные переходы. Общественники отмечают, что перекрёсток улиц Кауля и Будённого, где 23 декабря под колёсами «Лады» погибла пожилая женщина, был первым в этом списке.

По мнению команды «Городских проектов в Туле», причиной трагедии стала повышенная скорость движения автомобилей – после ремонта дороги водители стали активно «лихачить». Также в списке аварийных факторов – плохое освещение, отсутствие оборудованного пешеходного перехода и слишком узкий тротуар, по которому трудно идти пешеходам.

Урбанисты отмечают, что переход на этом участке необходим – из-за расположенного рядом супермаркета и стоматологической клиники на перекрёстке наблюдается высокий пешеходный трафик. 

Не допустить смертельных ДТП, по мнению активистов, поможет:

  • Наличие освещенного пешеходного перехода (возможно, приподнятого, либо снабжённого искусственной неровностью).
  • Наличие островка безопасности и пешеходного треугольника.
  • Скоростное ограничение 50 км/ч в городе без +19 км/ч.
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вчера, в 20:45 +12
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