В Туле на перекрёстке «Лада» насмерть сбила пенсионерку: как избежать новой трагедии

Фото: vk.com/tulazest, vk.com/city4people_tula

В ноябре текущего года урбанисты отправили в городскую администрацию перечень перекрёстков, на которых, по мнению жителей, следует оборудовать пешеходные переходы. Общественники отмечают, что перекрёсток улиц Кауля и Будённого, где 23 декабря под колёсами «Лады» погибла пожилая женщина, был первым в этом списке.

По мнению команды «Городских проектов в Туле», причиной трагедии стала повышенная скорость движения автомобилей – после ремонта дороги водители стали активно «лихачить». Также в списке аварийных факторов – плохое освещение, отсутствие оборудованного пешеходного перехода и слишком узкий тротуар, по которому трудно идти пешеходам.

Урбанисты отмечают, что переход на этом участке необходим – из-за расположенного рядом супермаркета и стоматологической клиники на перекрёстке наблюдается высокий пешеходный трафик.

Не допустить смертельных ДТП, по мнению активистов, поможет: