В Тульской области снова побит суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19

Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек, 189 выздоровели, 16 скончались. Отметим, что это суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 20 350 жителей региона, 17 824 вылечились, 624 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: