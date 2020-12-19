Фото из архива Myslo.
В Тульской области снова побит суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19
Скончались 16 человек.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек, 189 выздоровели, 16 скончались. Отметим, что это суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 20 350 жителей региона, 17 824 вылечились, 624 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
сегодня, в 10:35, 45 1600 0
вчера, в 11:07, 36 5440 1
вчера, в 10:46, 228 5163 -3
17 декабря, в 11:07, 30 4163 0
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