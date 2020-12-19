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В Тульской области снова побит суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области снова побит суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19

Скончались 16 человек.

В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 209 человек, 189 выздоровели, 16 скончались. Отметим, что это суточный антирекорд по числу умерших с COVID-19.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 20 350 жителей региона, 17 824 вылечились, 624 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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