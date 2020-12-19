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В Туле построят еще два жилых комплекса и возведут мост через реку Тулица
Фото из архива Myslo.

В Туле построят еще два жилых комплекса и возведут мост через реку Тулица

Один из застройщиков возьмет на себя расходы на проектирование развязки в районе улицы Карпова.

В Туле прошло заседание градостроительно-земельного совета региона. Одобрено строительство нового жилого комплекса «Ривер Парк» вдоль Веневского шоссе. В микрорайоне планируется построить более 10 многоквартирных домов от 16 до 25 этажей.

Представитель застройщика сообщил, что компания дополнительно возьмет на себя расходы на проектирование развязки в районе улицы Карпова, возведение моста через реку Тулицу, а также подготовку площадок с коммуникациями для строительства двух детских садов и школы.

- Национальный проект «Жилье и городская среда» ставит четкие задачи по развитию жилищного строительства, решить которые можно только путем реализации проектов комплексной застройки. Тульская область активно участвует в программе стимулирования жилищного строительства. Эту практику необходимо продолжать. Чем больше жилья мы вводим, тем больше средств можем привлекать на строительство транспортной и социальной инфраструктуры, — заявил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Также на Калужском шоссе планируется построить 22-этажные дома и детский сад. В связи со строительством жилищного комплекса и различных спортивных объектов члены совета рассмотрели вопрос о развитии транспортных развязок и проектируемых и реконструируемых автодорог (проездов) в близи Калужского шоссе.

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