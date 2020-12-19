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На Avito выставили на продажу храм XIX века в Тульской области
Фото: sobory.ru.

На Avito выставили на продажу храм XIX века в Тульской области

За 450 тысяч рублей.

На сайте Avito появилось объявление о продаже церкви 19-го века в селе Завалово Тульской области. Стоимость здания храма Димитрия Солунскoго площадью 166 кв. м. оценили в 450 тыс. рублей. После того, как на это объявление обратили внимание СМИ, его сняли с публикации.

Белевская епархия Русской православной церкви (РПЦ) выясняет, насколько законно храм был выставлен на продажу.

- В первую очередь, сегодня проверяется законность происходящего, то есть сама возможность выставить на продажу памятник архитектуры, даже если земля, на которой он расположен, находится в частной собственности. У нас есть федеральный закон, по которому церковь может претендовать только на те храмовые здания, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности. Сейчас, пока он в таком подвешенном состоянии, епархия, совместно с региональным комитетом по охране памятников занимается этим вопросом. Мы ждем ответа от министерства культуры Тульской области о статусе здания и о законности такой его передачи от собственника к собственнику, — сообщил руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров в интервью ТАСС.

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