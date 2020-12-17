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Туляков приглашают на ярмарку новогодних подарков ручной работы

Туляков приглашают на ярмарку новогодних подарков ручной работы

Она состоится в ТРЦ «Макси».

26 и 27 декабря с 10.00 до 21.00 пройдет 18-й новогодний дизайн-маркет «Конфетти» – большая ярмарка новогодних подарков с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы.

Новогодняя атмосфера маркета создаст заряд вдохновения и отличного настроения!

Ярмарка расположится на 1-м этаже в большом атриуме ТРЦ «Макси», возле ёлочки. Вход свободный.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:24 0
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