Туляков приглашают на ярмарку новогодних подарков ручной работы
Она состоится в ТРЦ «Макси».
26 и 27 декабря с 10.00 до 21.00 пройдет 18-й новогодний дизайн-маркет «Конфетти» – большая ярмарка новогодних подарков с невероятным изобилием украшений, вкусностей, домашнего декора, натуральной косметики напрямую от мастеров и дизайнеров Тулы.
Новогодняя атмосфера маркета создаст заряд вдохновения и отличного настроения!
Ярмарка расположится на 1-м этаже в большом атриуме ТРЦ «Макси», возле ёлочки. Вход свободный.
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