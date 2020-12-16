Два тульских музея открыли двери для посетителей

Все желающие могут осмотреть постоянные экспозиции, посетить экскурсии и квесты.

Тульский военно-исторический и Тульский областной краеведческий музей вновь открыты для посетителей. Туляки и гости города могут ознакомиться с постоянными экспозициями, посетить экскурсии и квесты.

В Тульском областном краеведческом музее до 10 января работает выставка «Планета пауков», где представлено более 25 видов насекомых из разных уголков мира.

Посетители Тульского военно-исторического музея смогут посетить экспозицию «Солдатские письма. Читаем вместе», а также записаться на квесты «Ключи от города», «Как Стрелец Новый год встречал», «Тайны старого чемодана» и «Новогодние приключения Стрельца Федота».