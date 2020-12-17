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Туляк отравился угарным газом на пожаре
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Туляк отравился угарным газом на пожаре

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 17 декабря, в 00.25 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Металлургов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. 
 
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 00.31, пожарные потушили огонь за 4 минуты.
 
В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина – он отравился угарным газом. Причина пожара устанавливается. 
 
 
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