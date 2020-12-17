Туляк отравился угарным газом на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 17 декабря, в 00.25 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Металлургов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 00.31, пожарные потушили огонь за 4 минуты.

В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина – он отравился угарным газом. Причина пожара устанавливается.