Тульские студенты стали победителями и лауреатами Российской национальной премии «Студент года – 2020»

Автор Анна Чекмазова. Фото с проведения премии.

Их оценивают по нескольким критериям: учебная, спортивная, творческая, научная и общественная деятельность.

«Студент года» — это совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей». В 2019 году мероприятие состоялось в Казани, и тульские студенты заняли 3 призовых места. В этом году премия проходила в онлайн-формате со 2 по 6 декабря на базе «ММЦ «Родина» СП «Центр развития молодежного самоуправления».

По итогам заочного этапа 1000 финалистов из 66 регионов страны стали финалистами, в том числе все участники от Тульского региона. Эксперты оценивали конкурсные выступления из специально оборудованной студии в Москве в режиме телемоста с 55 региональными площадками. В состав жюри финала конкурса входили известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены.

Обязательными были испытания «Самопрезентация» и «Собеседование». Отдельные номинации прошли профильные испытания, такие так «Дебаты», «Научный слэм», «Тестирование по теме «История Великой отечественной войны», «Мастер-класс «Мой спорт», «Мастер-класс «Моя профессия», «Защита проекта» и «Творческий номер».

Подготовку студентов осуществляли специалисты МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина» и СП «Центр развития молодежного самоуправления». Учредителями проекта в Тульском регионе выступили ТОО ООО «Российский Союз Молодежи» и администрация города Тулы.

Тульская область заняла 2 призовых места.

Лауреатом в номинации «Профессионал года» среди профессиональных образовательных организаций стала Яна Вернер (ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств»).

«У меня было несколько испытаний, — рассказывает Яна. — Самое первое — самопрезентация, где я представила видеоролик с рассказом о себе и своих достижениях. Далее написала тест по истории и прошла собеседование.

Заключительным этапом был мастер-класс «Моя профессия». Согласно критериям нужно было рассказать о своей профессии и уложиться в 6 минут. Этому заданию я была рада больше всего. Единственное, немного огорчил тайминг, так как всегда хочется показать и рассказать больше.

Перебирая идеи, я остановилась на мини-торте «Елочка». Заранее сделала заготовки, а в своем техникуме в кондитерской лаборатории в режиме реального времени собрала данный тортик на мастер-классе. Параллельно, пока я делала десерт, для экспертов и других участников транслировался видеоролик о тех самых заготовках, которые я подготовила заранее.

Результатом довольна. Но, к сожалению, из-за сложившейся ситуации во всем мире, у экспертов не было возможности увидеть все вживую и попробовать вкусовые качества, хотя очень хотелось. Тогда, я уверена, они бы оценили мой профессионализм в полной мере».

Победителями в номинации «Патриотическое объединение года» стали Мария Кулемина и Карина Фомина (ЧУПО «Юридический полицейский колледж»).

«Для меня участие в «Студенте года» казалось чем-то невозможным, — делится впечатлениями Карина, — Я полагала, что есть ребята, куда более достойные получить такое звание и национальную премию.

Но без риска жизнь скучна. Заявка была подана и я оказалась в самой гуще ярких событий. Бессонные ночи то ли от волнения, то ли от полученных эмоций, то ли от того, что как раз в это время я всеми силами готовилась к испытаниям: самопрезентации, собеседованию и защите проекта.

И вот — церемония награждения финалистов. И тут эксперт объявляет: «Тульская область, Кадетский учебный центр Юридического полицейского колледжа». 1 место. И шок, и радость, и такая детская растерянность. Вокруг улыбки тех, с кем уже успели подружиться — лучших студентов Тулы.?

Видимо, я действительно достойна. И, главное, мои старания были не зря. Прошло уже больше недели, а радость и эмоции не утихают до сих пор. Я счастлива быть частичкой этого проекта!».