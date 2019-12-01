Туляки заняли 3 призовых места на Российской национальной премии «Студент года – 2019»

Автор Анна Чекмазова.

Российская национальная премия «Студент года» проводится среди учащихся ВУЗов и профессиональных образовательных организаций. Основной её целью является отбор наиболее активных и талантливых студентов, которые оцениваются по нескольким критериям: не только учебная, но и спортивная, творческая, научная и общественная деятельность.

В этом году в премии участвовало около 15000 человек из разных регионов нашей страны. По итогам заочного этапа были отобраны 400 финалистов очного этапа, который прошел в Казани.

Тульские участники премии

Изначально в Тульском открытом этапе премии, организованном МБУ «ММЦ «Родина» и СП «Центр развития молодежного самоуправления», приняли участие около 50 студентов. Затем восемь финалистов отправились на финал «Студент года — 2019» образовательных организаций высшего образования в Ростов-на-Дону: Прохорова Дарья, Сычёва Анастасия, Баранова Дарья, Саакян Арсен, Дьяченко Михаил, Капустин Александр, Зуйкова Алёна, Кошелев Александр, который, кстати, получил специальный приз в номинации «Творческая личность года».

Александр Кошелев, получивший специальный приз в номинации «Творческая личность года» образовательных организаций высшего образования в Ростове-на-Дону.

А пятеро представили наш регион в Казани на финале Российской национальной премии «Студент года — 2019» профессиональных образовательных организаций: Наталья Ломакина, Дмитрий Попов, Виктор Самодуров, Валентина Халыгова, Максим Харьков.

«Для меня, как для руководителя Тульского открытого этапа Российской национальной премии «Студент года», — рассказывает Инна Мишурная, — чрезвычайно важно, чтобы студенты нашего региона смогли достойно представить его на мероприятии всероссийского уровня.

Мне было приятно видеть процесс их преображения и полную самоотдачу, то, как они проявлялись, выходя за рамки получаемой ими специальности. Конкурс ясно дал понять, что среди финалистов есть увлеченные и разносторонне развитые личности, устремленные не только к собственному успеху, но и к преображению общества.

Я очень рада, что ребята воспользовались такой возможностью самореализоваться и соревноваться с талантливыми студентами из других регионов нашей большой страны. За победой стоит не одна неделя подготовки, не одна бессонная ночь. Отрадно видеть результаты упорного и кропотливого труда участников нашего региона! Будем и дальше стремиться к лучшему!».

Финальный этап премии «Студент года-2019»

Финальная борьба за звание «Студент года» проходила в 7 индивидуальных номинациях:

«Студенческий лидер года»,

«Председатель студенческого совета года»,

«Староста года»,

«Профессионал года»,

«Общественник года»,

«Творческая личность года»,

«Спортсмен года»

и в коллективных номинациях:

«Добровольческое объединение года»,

«Студенческий клуб года».

В состав жюри финала конкурса входили известные деятели науки и культуры, общественные деятели, спортсмены.

Жюри номинации «Творческая личность года» играют на казу — инструменте, который подарил туляк Дмитрий Попов на самопрезентации.

Участники проходили испытания согласно своим номинациям, преодолевали сложные задания, проявляли лидерские качества, ежедневно доказывали себе и судьям, что они лучшие из лучших. Туляки брали с собой в Казань необычный реквизит: музыкальный инструмент казу, клавитару (наплечный инструмент, совмещающий в себе функции клавишных и гитары), которая была использована в задании «Импровизация» в номинации «Творческая личность года», и манекен человеческого тела вместе с органами. О том, как он использовался, мы расскажем позже.



«Социальное проектирование» для номинации «добровольческое объединение года.

Тулячка Валентина Халыгова делится своими впечатлениями о мероприятии:

«Поездка прошла в приятной и доброй атмосфере. Все ребята дружные и весёлые. Мы поддерживали и помогали друг другу каждый день.

Жили мы в Деревне Универсиады. В день прибытия нас встретили, выдали мерч и накормили сытным обедом. Мы сходили на фотосессию и познакомились с добровольцами из нашей номинации. Ребята других номинаций написали тотальный диктант и тест по истории ВОВ.

Меня и моего напарника Максима Харькова (наша номинация «Добровольческое объединение года») испытания ждали на следующий день. Самопрезентация прошла на высоте, своим креативом мы запомнились судьям. Затем на собеседовании нам удалось пообщаться с ними наедине».

Самопрезентация была действительно интересной. Максим и Валентина, студенты Тульского областного медицинского колледжа, сделали её на соответствующую тему. Здесь как раз и пригодился привезенный с собой из Тулы макет скелета человека с внутренними органами. Ребята собирали его и проводили параллель между слаженностью работы организма и деятельности волонтеров-медиков. Например, легкие сравнили с добровольчеством: «Волонтерство — это то, чем мы дышим». Сердце — с самими волонтерами, которые постоянно готовы действовать.

«На третий день, — продолжает рассказ Валентина, — нас ждали ещё два испытания: «социальное проектирование» и «решение кейсов», с которыми мы постарались справиться на все 100.

В последний день, когда испытания закончились и оставалось ждать решения судей, мы поехали на экскурсию по колоритной Казани. В этом городе прекрасно всё.

Вечером все 400 студентов собрались на концерт в честь закрытия премии. Награждение каждой номинации проходило в оригинальной форме: чей-то конверт вынесла собака, одной награждающей пришлось взять телефон и считать QR-код с экрана, чтобы объявить победителя и т. д.

Победы принесли нам настоящий восторг, счастье и осознание того, что силы были потрачены не зря!».



На фото Максим Харьков и Валентина Халыгова в момент объявления победителей номинации «Добровольческое объединение года».

Результаты наших студентов

Тульская область заняла 3 призовых места:

Лауреат 3 степени в номинации «Профессионал года» — Наталья Ломакина (ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж»).

Лауреат 2 степени в номинации «Творческая личность года» — Дмитрий Попов (ГПОУ ТО «Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского»).

Лауреат 1 степени в номинации «Добровольческое объединение года» — добровольческое объединение «Милосердие» Максим Харьков и Валентина Халыгова (ГПОУ ТО «Тульский областной медицинский колледж»).

На фото слева направо: лауреаты 1 степени в номинации «Добровольческое объединение года» Максим Харьков и Валентина Халыгова, руководитель Тульского открытого этапа прем ии «Студент года” Инна Мишурная, лауреат 2 степени в номинации «Творческая личность года» Дмитрий Попов, лауреат 3 степени в номинации «Профессионал года» Наталья Ломакина, финалист Виктор Самодуров.

Коротко и ёмко делится своими впечатлениями о произошедшем Дмитрий Попов:

«Студент Года — 2019» в элегантной Казани собрал 400 лучших студентов буквально со всех уголков нашей Родины: от несмолкающих мегаполисов до тихих поселков в сказочной тайге. Общая цель, креативность, дружба, любовь — какая-то особая атмосфера пронизывала буквально каждый уголок Деревни Универсиады.

Мне посчастливилось стать частью этой маленькой истории со счастливым концом длиною в 5 дней! С собой я увез не только новые знакомства, знания, вдохновение, но и звание Лауреата II степени Российской национальной премии «Студент года — 2019» в номинации «Творческая личность».

Выражаю огромную благодарность всем, кто был рядом и стал частью этого результата!».