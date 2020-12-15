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Туляк Владимир Шемякин написал заявление об увольнении с поста главы Росгосцирка

Туляк Владимир Шемякин написал заявление об увольнении с поста главы Росгосцирка

Последний рабочий день у Шемякина сегодня, 15 декабря.

Туляк Владимир Шемякин покинул пост генерального директора Росгосцирка. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РФ. Сообщается, что Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, туляк руководил Росгосцирком с октября 2019 года. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал основную проблему в работе Шемякина.

- Ситуация накалялась тем, что руководство вошло в прямые конфликты минимум с тремя серьезными коллективами нашей страны. На мой взгляд, основная проблема Владимира Леонидовича была в его команде, которая не справилась с работой. Сам он на меня производил неплохое впечатление. Однако команда не сработала и создала ряд сложных для него условий, и на фоне всего этого он принял решение уйти по собственному желанию, — цитирует Запашного РИА «Новости».

Он считает, что «люди не из индустрии с большим трудом погружаются в проблематику цирка».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:16 +2
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