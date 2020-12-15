В Тульской области после переезда откроется Музей советской игрушки
Уже с 19 декабря музей ждет посетителей.
Два года назад в поселке Одоев Тульской области открылся Музей советской игрушки «В детство». За это время было принято решение о расширении музейной площадки.
19 декабря после переезда и расширения выставочных площадей музей вновь откроет свои двери для посетителей.
Гостям покажут готовых кукол (резиновых, пластиковых и металлических), а также прототипы игрушек. Посетители узнают, как создавалась кукла, какие инстанции и согласования проходила.
К удобству гостей в музее появилась сувенирная лавка и зона ожидания начала экскурсии, где можно отдохнуть и выпить чая или кофе.
Музей располагается по адресу: п. Одоев, ул. Ленина, 25.
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