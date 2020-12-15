В Тульской области после переезда откроется Музей советской игрушки

Уже с 19 декабря музей ждет посетителей.

Два года назад в поселке Одоев Тульской области открылся Музей советской игрушки «В детство». За это время было принято решение о расширении музейной площадки.

19 декабря после переезда и расширения выставочных площадей музей вновь откроет свои двери для посетителей.

Гостям покажут готовых кукол (резиновых, пластиковых и металлических), а также прототипы игрушек. Посетители узнают, как создавалась кукла, какие инстанции и согласования проходила.

К удобству гостей в музее появилась сувенирная лавка и зона ожидания начала экскурсии, где можно отдохнуть и выпить чая или кофе.

Музей располагается по адресу: п. Одоев, ул. Ленина, 25.