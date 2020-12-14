С 28 декабря начнется второй этап вакцинации жителей Тульской области от коронавируса

14 декабря на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина заместитель правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил о ходе прививочной кампании от COVID-19 в регионе.

По словам Дмитрия Маркова, по соглашению с Минздравом России первые 500 доз вакцины «Спутник-V» поступили 4 декабря, первым компонентом привито 455 человек, второй этап иммунизации запланирован на 28 декабря (на 21 день).

На выходных прибыло еще 800 доз «Спутник-V». Планируется к поступлению 1000 инъекций новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона». В приоритетном порядке иммунизацию проходят педагоги, медицинские и социальные работники. Для приема вакцины подготовлены прививочные кабинеты в 21 медучреждении региона. Планируется привить около 2300 человек.

Также заместитель председателя правительства сообщил, что к этому моменту от гриппа привито 732 800 человек (50% от численности населения региона).

- План вакцинации от коронавируса составлен. Прогнозная потребность в вакцине определена. Сейчас важно наращивать число точек вакцинации и информировать жителей о ходе прививочной кампании, - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор также подчеркнул, что в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина должна быть проработана возможность проведения вакцинации и в период новогодних каникул.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность вакцинации жителей региона от коронавируса в праздничные дни.