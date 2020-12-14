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С 28 декабря начнется второй этап вакцинации жителей Тульской области от коронавируса

С 28 декабря начнется второй этап вакцинации жителей Тульской области от коронавируса

Основной акцент делается на педагогов, медработников и соцработников.

14 декабря на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу под председательством губернатора Алексея Дюмина заместитель правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил о ходе прививочной кампании от COVID-19 в регионе.

По словам Дмитрия Маркова, по соглашению с Минздравом России первые 500 доз вакцины «Спутник-V» поступили 4 декабря, первым компонентом привито 455 человек, второй этап иммунизации запланирован на 28 декабря (на 21 день).

На выходных прибыло еще 800 доз «Спутник-V». Планируется к поступлению 1000 инъекций новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона». В приоритетном порядке иммунизацию проходят педагоги, медицинские и социальные работники. Для приема вакцины подготовлены прививочные кабинеты в 21 медучреждении региона. Планируется привить около 2300 человек.

Также заместитель председателя правительства сообщил, что к этому моменту от гриппа привито 732 800 человек (50% от численности населения региона).

- План вакцинации от коронавируса составлен. Прогнозная потребность в вакцине определена. Сейчас важно наращивать число точек вакцинации и информировать жителей о ходе прививочной кампании, - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор также подчеркнул, что в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина должна быть проработана возможность проведения вакцинации и в период новогодних каникул.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность вакцинации жителей региона от коронавируса в праздничные дни.

Сюжет: Коронавирус
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