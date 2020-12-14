В Тульской области более 3600 контактных по коронавирусу

Фото из архива Myslo.

Эти люди находятся на самоизоляции.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев на заседании оперштаба рассказал об эпидобстановке в Тульской области.

На прошедшей неделе в регионе зарегистрировано почти 12 тысяч случаев острых респираторных заболеваний, что на 42% выше эпидпорога. Больше всего заболевших среди взрослых.

Среди возрастной группы 7−14 лет превышение порога сохраняется только в Туле, на 18%.

- Мы видим, что ситуация стабилизировалась, зависла на высоких цифрах, но остановилась, — отметил Ломовцев.

По его словам, в области по-прежнему нет лабораторно подтвержденного гриппа.

За неделю в регионе зарегистрировано 810 случаев внебольничных пневмоний, это ниже, чем на прошлой неделе.

- Но пока мы не будем демонстрировать оптимизма. Четыре недели уровень заболеваемости тяжелыми острыми респираторными заболеваниями, включая ковид, находится на одном уровне, с незначительными колебаниями, — рассказал главный санитарный врач региона.

Новая коронавирусная инфекция выросла на 12,5%, но число тяжелых форм составляет порядка 25%-30% от всех случаев.

Заболеваемость и ковидом, и острыми респираторными заболеваниями сосредоточена в областном центре. Среди коронавирусных случаев на жителей Тулы приходится 38%, среди прочих респираторных заболеваний — 48%.

Снизилось количество очагов заболевания коронавирусом в образовательных учреждениях области. По одному или нескольким случаям инфицирования — в 42 школах. Основным местом заражения остаются семейные очаги. Нет школ, которые полностью переведены на дистант.

Охват тестирования в Тульской области высокий — 236 на 100 тыс. населения в сутки. На ковид обследованы 494 тыс. туляков.

3627 контактных по коронавирусу остаются на изоляции дома.

Среди лиц, вернувшихся с российских курортов, выявлен один случай заболевания. Всего их 35.

Продолжается контроль на теми, кто прибывает на территорию России авиарейсами.

- В Тульскую область с 1 августа прибыло 16690 человек, лабораторные обследования предоставили 16170 человек, более 240 дел возбуждено полицией и Роспотребнадзором, — заявил Ломовцев.