В Тульской области Ford опрокинулся в кювет: погибли два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

13 декабря в 00.30 на 154-м километре автодороги Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево Заокского района 20-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии погибли водитель и его 28-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Еще один пассажир — 21-летний парень — с различными травмами был госпитализирован.

По предварительной информации, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что ремень — средство пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле. Это эффективное средство для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий. Ремень предназначен для удержания водителя или пассажира на месте во время аварии либо при экстренном торможении, и предупреждает удары о части салона или вылет за его пределы.

Если человек не пристегнут ремнями безопасности, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях.

В этом году на территории Тульской области в ДТП погибло 27 водителей и пассажиров, которые не были пристегнуты ремнем безопасности. Согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для водителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении — в 1,8 раза, а при опрокидывании автомобиля — в 5 раз. По отношению к пассажирам статистика дает еще более обнадеживающие цифры — при лобовом столкновении степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у не пристегнутых.