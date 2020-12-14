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В Тульской области Ford опрокинулся в кювет: погибли два человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области Ford опрокинулся в кювет: погибли два человека

ДТП случилось в Заокском районе.

13 декабря в 00.30 на 154-м километре автодороги Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево Заокского района 20-летний водитель автомобиля Ford Focus, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии погибли водитель и его 28-летний пассажир. От полученных травм они скончались на месте происшествия.
 
Еще один пассажир — 21-летний парень — с различными травмами был госпитализирован.
 
По предварительной информации, все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что ремень — средство пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле. Это эффективное средство для предотвращения и снижения тяжести дорожных происшествий. Ремень предназначен для удержания водителя или пассажира на месте во время аварии либо при экстренном торможении, и предупреждает удары о части салона или вылет за его пределы.

Если человек не пристегнут ремнями безопасности, то при аварии он будет перемещаться по салону во всех направлениях.
 
В этом году на территории Тульской области в ДТП погибло 27 водителей и пассажиров, которые не были пристегнуты ремнем безопасности. Согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для водителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении — в 1,8 раза, а при опрокидывании автомобиля — в 5 раз. По отношению к пассажирам статистика дает еще более обнадеживающие цифры — при лобовом столкновении степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у не пристегнутых.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:44 0
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