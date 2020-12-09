За сутки в Тульской области 202 случая коронавируса и семь летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 202 случая коронавируса, 173 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 18 286 жителей региона, 16 113 вылечились, 530 умерли.
За сутки в российских регионах следующая ситуация:
вчера, в 16:57, 11 4937 0
вчера, в 15:05, 68 2551 3
вчера, в 13:13, 36 4135 0
вчера, в 11:13, 47 5718 2
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