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За сутки в Тульской области 202 случая коронавируса и семь летальных исходов

За сутки в Тульской области 202 случая коронавируса и семь летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 202 случая коронавируса, 173 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 18 286 жителей региона, 16 113 вылечились, 530 умерли.

За сутки в российских регионах следующая ситуация:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:54 +1
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