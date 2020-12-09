За сутки в Тульской области 202 случая коронавируса и семь летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 202 случая коронавируса, 173 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 18 286 жителей региона, 16 113 вылечились, 530 умерли.

За сутки в российских регионах следующая ситуация: