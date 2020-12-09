В Туле ребенок нарушил ПДД и попал под машину
Он перебегал дорогу в неположенном месте.
Вчера, 8 декабря, на улице Оборонной в Туле произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 15.45 41-летняя женщина – водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершила наезд на 12-летнего пешехода. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте, в нескольких метрах от пешеходного перехода.
В результате ДТП подросток получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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