Руководство ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» задолжало сотрудникам 8 миллионов рублей

В Туле по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Руководство предприятия оставило 30 сотрудников без денег с мая по ноябрь и задолжало им более 8 миллионов рублей.

В настоящее время следователем истребованы финансовая документация, учредительные и кадровые документы предприятия, иные интересующие следствие документы, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.