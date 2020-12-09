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Руководство ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» задолжало сотрудникам 8 миллионов рублей

Руководство ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» задолжало сотрудникам 8 миллионов рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Туле по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Институт «Тулаэнергосетьпроект» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Руководство предприятия оставило 30 сотрудников без денег с мая по ноябрь и задолжало им более 8 миллионов рублей.
 
В настоящее время следователем истребованы финансовая документация, учредительные и кадровые документы предприятия, иные интересующие следствие документы, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:42 +1
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