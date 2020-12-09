фото: ФСБ России
18-летний парень готовил вооруженное нападение на тульскую школу
Он был задержан 8 декабря в Туле.
В Туле задержан молодой человек, готовивший нападение на учебное заведение, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
У 18-летнего туляка были изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.
Отмечается, что по результатам исследования изъятого оружия следственным управлением УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.
Кроме этого, по факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.
Как стало известно Myslo, объектом атаки была выбрана одна из тульских школ. Мотив нападения не разглашается.
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