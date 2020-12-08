Вспышка коронавируса зафиксирована на Тульской областной станции переливания крови
На больничном сейчас находятся около 20 медиков.
В ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» зафиксирована вспышка COVID-19.
По нашей информации, на больничном сейчас находятся около 20 медиков. Из-за недостатка рабочих рук на станции временно перестали принимать доноров плазмы.
Напомним, в конце ноября мы писали про вспышку COVID-19 в отделении сестринского ухода городской клинической больницы №2 им. Е. Г. Лазарева. Тогда было зарегистрировано сразу 30 случаев коронавируса среди пациентов и сотрудников.
Новость дополняется.
сегодня, в 11:13, 33 3445 1
вчера, в 16:03, 36 6705 -6
вчера, в 15:47, 99 9461 -11
вчера, в 15:34, 34 3736 1
Другие статьи по темам