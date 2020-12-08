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Вспышка коронавируса зафиксирована на Тульской областной станции переливания крови

Вспышка коронавируса зафиксирована на Тульской областной станции переливания крови

На больничном сейчас находятся около 20 медиков.

В ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» зафиксирована вспышка COVID-19.

По нашей информации, на больничном сейчас находятся около 20 медиков. Из-за недостатка рабочих рук на станции временно перестали принимать доноров плазмы. 

Напомним, в конце ноября мы писали про вспышку COVID-19 в отделении сестринского ухода городской клинической больницы №2 им. Е. Г. Лазарева. Тогда было зарегистрировано сразу 30 случаев коронавируса среди пациентов и сотрудников.

Новость дополняется.

Сюжет: Коронавирус
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