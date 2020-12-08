Полицейские накрыли в Туле подпольный табачный завод: видео

Фото: МВД РФ.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тульской области пресекли незаконное производство немаркированной табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба МВД России, злоумышленники арендовали в Туле несколько складских помещений, где на профессиональном оборудовании изготавливали табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Транспортировка и реализация нелегального товара в торговых точках за пределами региона осуществлялись по фиктивным документам.

- В ходе осмотра ангаров оперативники обнаружили две производственные линии, оборудование и сырье, а также свыше миллиона пачек сигарет, подготовленных к реализации. Установлено, что трудились здесь 23 гражданина Российской Федерации и государств ближнего зарубежья.

По предварительным подсчетам, злоумышленниками причинен ущерб государству в размере около 150 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено четыре уголовных дела по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Предполагаемый организатор задержан и заключен под стражу.

Все обстоятельства преступления выясняются.