новости
новости
Регистрация
Полицейские накрыли в Туле подпольный табачный завод: видео
Фото: МВД РФ.

Полицейские накрыли в Туле подпольный табачный завод: видео

Предполагаемый организатор задержан.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тульской области пресекли незаконное производство немаркированной табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба МВД России, злоумышленники арендовали в Туле несколько складских помещений, где на профессиональном оборудовании изготавливали табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Транспортировка и реализация нелегального товара в торговых точках за пределами региона осуществлялись по фиктивным документам.

- В ходе осмотра ангаров оперативники обнаружили две производственные линии, оборудование и сырье, а также свыше миллиона пачек сигарет, подготовленных к реализации. Установлено, что трудились здесь 23 гражданина Российской Федерации и государств ближнего зарубежья.

По предварительным подсчетам, злоумышленниками причинен ущерб государству в размере около 150 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено четыре уголовных дела по ч.6 ст. 171.1 УК РФ. Предполагаемый организатор задержан и заключен под стражу.

Все обстоятельства преступления выясняются.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
подпольный табачный заводполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскую «катюшу» реставрировали на Кубани
Тульскую «катюшу» реставрировали на Кубани
Вспышка коронавируса зафиксирована на Тульской областной станции переливания крови
Вспышка коронавируса зафиксирована на Тульской областной станции переливания крови
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.