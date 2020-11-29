В отделении тульской больницы выявлена вспышка COVID-19

Речь об отделении сестринского ухода «Городской клинической больницы №2 им. Е.Г. Лазарева».

В ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е.Г. Лазарева» выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.



В отделении сестринского уходов зарегистрировано сразу 30 случаев коронавируса среди пациентов и сотрудников. 24 случая протекают бессимптомно. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.