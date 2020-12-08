В Тульской области 204 новых случая коронавируса и шесть смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области снова установлен антирекорд — за сутки у нас 204 новых случая коронавируса. Выздоровели 180 человек, скончались шестеро.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 18 084 жителя региона, 15 940 вылечились, 523 умерли.

За сутки в российских регионах выявлено 26 097 новых случаев коронавируса, зафиксировано 562 летальных исхода, выздоровело 24 938 человек.