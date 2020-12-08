По каким номерам можно дозвониться в больницы Тульской области: карточки

В Тульской области в 39 учреждениях здравоохранения работают единые номера телефонов. По ним можно вызвать врача на дом или получить справочную информацию о работе поликлиники. Единый номер размещен на их сайте, а также на сайте министерства здравоохранения Тульской области.



Позвонив в медучреждение по единому контактному номеру, житель сможет выбрать один из четырех пунктов меню:

1 — горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией,

2 — вызов врача на дом,

3 — переадресация на линию предварительной записи к врачу,

4 — по другим вопросам.

Единый телефон каждого учреждения здравоохранения региона работает в будние дни с 8.00 до 20.00. Также по нему можно вызвать врача на дом с 8.00 до 16.00 в будни и с 9.00 до 14.00 в праздничные и выходные дни.



При этом по-прежнему будет действовать возможность записи к врачу на сайте Доктор71 или по телефонам 8−800−450−33−03 (для жителей Тульской области) и 33−83−77 (для жителей Тулы) по будням с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни — с 9.00 до 18.00.