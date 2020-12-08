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По каким номерам можно дозвониться в больницы Тульской области: карточки

По каким номерам можно дозвониться в больницы Тульской области: карточки

Публикуем номера телефонов.

В Тульской области в 39 учреждениях здравоохранения работают единые номера телефонов. По ним можно вызвать врача на дом или получить справочную информацию о работе поликлиники. Единый номер размещен на их сайте, а также на сайте министерства здравоохранения Тульской области.

Позвонив в медучреждение по единому контактному номеру, житель сможет выбрать один из четырех пунктов меню:

  • 1 — горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией,
  • 2 — вызов врача на дом,
  • 3 — переадресация на линию предварительной записи к врачу,
  • 4 — по другим вопросам.

Единый телефон каждого учреждения здравоохранения региона работает в будние дни с 8.00 до 20.00. Также по нему можно вызвать врача на дом с 8.00 до 16.00 в будни и с 9.00 до 14.00 в праздничные и выходные дни.

При этом по-прежнему будет действовать возможность записи к врачу на сайте Доктор71 или по телефонам 8−800−450−33−03 (для жителей Тульской области) и 33−83−77 (для жителей Тулы) по будням с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни — с 9.00 до 18.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:41 −1
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