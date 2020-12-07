В Тульской области более 1700 больных коронавирусом лечатся в госпиталях

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк на заседании оперштаба рассказал об обстановке в регионе:

- Сейчас в госпиталях находятся 1778 человек, из них 25 детей. Тяжелых пациентов в реанимациях 110, из них 100 человек на аппаратах ИВЛ.

Работа по наращиванию коечного фонда продолжается. Строительно-монтажные работы в манеже «Арсенала» завершены. 4 декабря поступила необходимая мебель, ведется подбор персонала. Планируется начать работу до 20 декабря текущего года.

Министр напомнил, что регион заключил контракты на 51,5 тыс. тестов. В Тульскую область поступили 34 тыс. тестов, из них израсходовано 19 тыс. Завтра поступят более 11 тыс. тестов, до декабря еще 6 тыс.

В шести лабораториях учреждений здравоохранения проводятся экспресс-тестирования, результат известен в течение полутора часов.

- Нам также удалось добиться отсутствия просрочек 48 часов исследований тестов.

Региону выделили более 55 млн рублей на лекарства от ковида. За счет федерального бюджета ими обеспечено 8,5 тыс. человек, за счет регионального — 2700 человек.

Губернатор Алексей Дюмин поручил Алексею Эрку информировать граждан, что делать, если у них положительный тест на коронавирус.