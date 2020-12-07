Роспотребнадзор: в Тульской области 145 классов и 19 групп в детсадах закрыты из-за ОРВИ

О заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в регионе рассказал главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

Среди населения области зарегистрировано 11 618 случаев ОРВИ. Это выше порога за 38,5% процентов и выше показателей предыдущей недели на 18%. Превышение эпидпорога сохраняется среди взрослых. По заболеваемости среди детей порог не превышен. В Туле заболеваемость среди детей на уровне пороговых значений. В регионе порог заболеваемости среди детей превышен в Алексинском и Щекинском районах.

За неделю в области зарегистрировано 860 случаев внебольничных пневмоний. Это на 3% выше значений предыдущей недели.

Заболеваемость коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 12%. Удельный вес тяжелых и среднетяжелых форм последние недели сохраняется на одном уровне и составляет не более 30%. Рост обусловлен случаями, протекающими в форме ОРЗ. Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом сконцентрирована в областной столице – это 42% от всех заболевших COVID-19, по ОРВИ – это 46%.

На прошедшей неделе среди детей зарегистрировано 106 случаев заболеваемости коронавирусом. Наибольшее количество обычно регистрируется среди детей 7-14 лет, но на прошлой неделе прирост дали заболевшие дети от 1 до 6 лет.

На прошедшей неделе увеличилось число образовательных организаций, закрытых по причине снижения посещаемости из-за ОРВИ. За неделю полностью приостановлен учебный процесс в одной школе, частично – в 145 классах 53 школ, 19 групп закрыты в детских дошкольных учреждениях.