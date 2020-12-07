В Туле полиция разыскивает вернувшихся с курортов
Об этом на заседании оперштаба у губернатора рассказали главный санитарный врач региона и руководитель региональной полиции.
Александр Ломовцев, руководитель областного Роспотребнадзора:
– За неделю среди вернувшихся с российских курортов зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом, всего с 1 августа их зафиксировано 34. Что касается вернувшихся с отдыха из-за границы, эта неделя дала нам дополнительно 5 случаев, все они из Турции. Всего с 1 августа завозных случаев 89 (все они турецкие). Всего прибыло 16 563 человека, лабораторно обследовано 16 081 человек.
Во взаимодействии с УМВД по 218 фактам уклонения от обследования возбуждены административные дела. 483 материала остаются в производстве, в том числе это люди, которых ищем мы и ищет полиция, и у которых есть пока время на то, чтобы представить свои результаты обследования.