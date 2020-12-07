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В Туле полиция разыскивает вернувшихся с курортов
Фото pixabay.com

В Туле полиция разыскивает вернувшихся с курортов

Об этом на заседании оперштаба у губернатора рассказали главный санитарный врач региона и руководитель региональной полиции.

Александр Ломовцев, руководитель областного Роспотребнадзора:

– За неделю среди вернувшихся с российских курортов зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом, всего с 1 августа их зафиксировано 34. Что касается вернувшихся с отдыха из-за границы, эта неделя дала нам дополнительно 5 случаев, все они из Турции. Всего с 1 августа завозных случаев 89 (все они турецкие). Всего прибыло 16 563 человека, лабораторно обследовано 16 081 человек.

Во взаимодействии с УМВД по 218 фактам уклонения от обследования возбуждены административные дела. 483 материала остаются в производстве, в том числе это люди, которых ищем мы и ищет полиция, и у которых есть пока время на то, чтобы представить свои результаты обследования.

Заместитель начальника Управления - начальник полиции УМВД Роман Корсаков:
 
– Из Роспотребнадзора поступило 37 обращений по отношению к 1937 граждан, которые прибыли на территории РФ и обязаны были пройти лабораторные исследования на коронавирус. Мы отработали 1474 человека, составлен 81 протокол. Остаются не установленными 56 граждан, мы работаем в этом направлении. 322 лица установлено за пределами Тульской области, эти материалы направили для привлечения к административной ответственности.
 
 
Сюжет: Коронавирус
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