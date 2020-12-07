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На тульских предприятиях выросло число очагов коронавируса
Фото из архива Myslo.

На тульских предприятиях выросло число очагов коронавируса

Об этом губернатору доложил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

На промышленных предприятиях зафиксировано 27 очагов заболеваемости коронавирусом. Число их растет. На прошлой неделе мы проверили 32 предприятия и к огромному сожалению, в 12 случаях характер нарушений был таким, что мы были вынуждены привлекать юридические лица и должностных лиц к административной ответственности. Это большие штрафы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

- Причем все эти предприятия крупные, такие как «Тяжпромарматура», «Евраз Ванадий», ПАО «Квадра» и другие, — сказал главный санитарный врач региона Александр Ломовцев. — Нарушения серьезные: не разводят потоки людей, отсутствие дезинфекции и дезсредств в производственных помещениях. Мы продолжаем проверки, в том числе обязательно проверяем торговые центры, которые должны были обеспечить проведение дезчаса.
 
Губернатор Алексей Дюмин:
 
- Требования санитарных врачей к таким предприятиям были декларированы как рекомендательные, но на самом деле они обязательны к исполнению. 
 

Напомним, сегодня в ходе заседания оперштаба Дюмин напомнил руководителям предприятий о том, что расслабляться нельзя. Он отметил, что, согласно статистике, которую ему предоставляют, «по некоторым направлениям работодатели подрасслабились».

– Уже нет такого понимания, как развод смен, жесткий контроль на заводских проходных, необходимая дезинфекция цехов, столовых и так далее. Тут надо ужесточать.

Глава региона отметил, что нарушителей ждут радикальные меры — предприятия могут закрыть.

Сюжет: Коронавирус
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