На тульских предприятиях выросло число очагов коронавируса

Фото из архива Myslo.

На промышленных предприятиях зафиксировано 27 очагов заболеваемости коронавирусом. Число их растет. На прошлой неделе мы проверили 32 предприятия и к огромному сожалению, в 12 случаях характер нарушений был таким, что мы были вынуждены привлекать юридические лица и должностных лиц к административной ответственности. Это большие штрафы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

- Причем все эти предприятия крупные, такие как «Тяжпромарматура», «Евраз Ванадий», ПАО «Квадра» и другие, — сказал главный санитарный врач региона Александр Ломовцев. — Нарушения серьезные: не разводят потоки людей, отсутствие дезинфекции и дезсредств в производственных помещениях. Мы продолжаем проверки, в том числе обязательно проверяем торговые центры, которые должны были обеспечить проведение дезчаса.

Губернатор Алексей Дюмин:

- Требования санитарных врачей к таким предприятиям были декларированы как рекомендательные, но на самом деле они обязательны к исполнению.

Напомним, сегодня в ходе заседания оперштаба Дюмин напомнил руководителям предприятий о том, что расслабляться нельзя. Он отметил, что, согласно статистике, которую ему предоставляют, «по некоторым направлениям работодатели подрасслабились».

– Уже нет такого понимания, как развод смен, жесткий контроль на заводских проходных, необходимая дезинфекция цехов, столовых и так далее. Тут надо ужесточать.

Глава региона отметил, что нарушителей ждут радикальные меры — предприятия могут закрыть.