Где в Тульской области будут делать прививки от коронавируса
Для вакцинации туляков подготовлено пять центров в четырех городах.
В ближайшее время в Тульской области начнут делать прививки от COVID-19. Об этом сегодня на оперативном совещании регионального правительства сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков:
– Для вакцинации туляков от коронавируса подготовлено пять центров. Два из них располагаются в Туле (на базе больниц №9 и №2) и по одному в Алексине, Ефремове и Новомосковске. Пройти вакцинацию, в первую очередь, имеют возможность врачи, соцработники и педагоги.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил разработать дорожную карту по вакцинации сотрудников силовых структур.
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