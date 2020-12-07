Где в Тульской области будут делать прививки от коронавируса

В ближайшее время в Тульской области начнут делать прививки от COVID-19. Об этом сегодня на оперативном совещании регионального правительства сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков:

– Для вакцинации туляков от коронавируса подготовлено пять центров. Два из них располагаются в Туле (на базе больниц №9 и №2) и по одному в Алексине, Ефремове и Новомосковске. Пройти вакцинацию, в первую очередь, имеют возможность врачи, соцработники и педагоги.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил разработать дорожную карту по вакцинации сотрудников силовых структур.