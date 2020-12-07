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Дюмин – работодателям-нарушителям: «Будем идти на радикальные меры, закрывать предприятия»

Дюмин – работодателям-нарушителям: «Будем идти на радикальные меры, закрывать предприятия»

Речь идет о нарушениях постановления главного санитарного врача региона.

На заседании регионального оперштаба Алексей Дюмин напомнил о коронавирусных ограничениях для предприятий, которые были введены в Тульской области в начале марта.

– Мы пошли на обоснованный риск и прорабатывали необходимый алгоритм решений, которые должны соблюдать крупные предприятия, из-за этого плавно пережили экономический кризис. Речь идет о химиках, металлургах, оборонно-промышленном комплексе. Рост и очаги коронавируса на этих предприятиях были минимизированы.

Губернатор отметил, что, согласно статистике, которую ему предоставляют, «по некоторым направлениям работодатели подрасслабились».

– Уже нет такого понимания, как развод смен, жесткий контроль на заводских проходных, необходимая дезинфекция цехов, столовых и так далее. Тут надо ужесточать.

Глава региона отметил, что нарушителей ждут радикальные меры — предприятия могут закрыть.

– Это не игрушки. Те экономические потери, которые понесет предприятие, если я его закрою, а закрою я его не на три дня, а на месяц, непоступление в бюджет финансовых средств — это ничто по сравнению с жизнями и здоровьем тех людей, которые заражаются. Если работодатель не понимает этого, будем идти на радикальные меры — закрывать предприятие. Да, люди будут без работы, мы будем обязывать выплачивать им зарплату.

Алексей Дюмин заявил, что в нынешней ситуации нарушать постановление главного санитарного врача региона, которое привело к очагу, — это преступление.

– Если работодатели этого не понимают и устали, есть люди, которые не устали, которые будут требовать и заставлять любыми путями это выполнять. Если произошла выгораемость, пусть работодатель увольняется.

Сюжет: Коронавирус
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