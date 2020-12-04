В Тульской области число умерших с коронавирусом превысило 500 человек
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом — за сутки подтвердились 180 случаев. Сообщается, что 164 человека выздоровели, пятеро скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 17 300 жителей региона, вылечились 15 236 человек, 502 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 14:51, 6 2443 -1
вчера, в 11:07, 109 7154 0
2 декабря, в 17:16, 176 3843 -25
2 декабря, в 11:46, 50 3702 1
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