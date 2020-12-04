В Тульской области число умерших с коронавирусом превысило 500 человек

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом — за сутки подтвердились 180 случаев. Сообщается, что 164 человека выздоровели, пятеро скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 17 300 жителей региона, вылечились 15 236 человек, 502 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая: