Мошенник из Вологды обманул тулячку-инвалида

В Богородицкий районный суд передали уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняется 19-летний житель Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Как установлено в ходе предварительного расследования, в 2019 году молодой человек несколько месяцев в соцсетях переписывался с девушкой-инвалидом, проживающей в Воловском районе Тульской области. Он попросил в долг 23 тысячи рублей, обещая отдать 200 тысяч. Получив от доверчивой тулячки денежный перевод, мошенник удалил свою страницу и перестал выходить на связь.

Правоохранители раскрыли это уголовное дело.