Корона от книголюбов

Интернет-магазин «Читай-город» третий год подряд признан лучшим в России по мнению пользователей.

Несмотря на пандемию, в этом году 17-я ежегодная премия Retailer of the Year снова призвала покупателей 11 европейских стран выбрать любимый сетевой магазин в своей категории. В этом году выбор покупателей особенно ценен — 2020 год стал проверкой на прочность для всех торговых марок. Обратная связь от клиентов — лучший способ оценить реакцию рынка на кардинальные перемены. Онлайн-магазины — флагманы продаж в условиях самоизоляции — стали в этом году главными конкурсантами.

В список выбранных покупателями любимых магазинов попали более 190 торговых сетей и более 140 онлайн-магазинов. Результаты опроса прошли многоуровневую проверку на выявление случаев мошенничества.

В номинации «Лучший онлайн-магазин года» в категории «Книги» также приняли участие интернет-магазины «Лабиринт» и «ЛитРес». В нынешней ситуации книги практически встали в один ряд с товарами первой необходимости. Они помогают с пользой провести время дома — почитать с детьми, отвлечься от проблем, получить новые знания. В приоритете для покупателя — широкий ассортимент, выгодные предложения, удобное пользование порталом и скорость доставки.

На сегодняшний день интернет-магазин «Читай-город» охватывает более 1000 пунктов выдачи по всей России и осуществляет бесплатную доставку в 508 магазинов сети для самовывоза.

Премия Retailer of the Year — крупнейшее голосование покупателей в Европе. Создана в Нидерландах, где впервые была вручена в 2003-м году.