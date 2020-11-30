За неделю COVID-19 заразились более 1100 жителей Тульской области

Региональный оперштаб опубликовал статистику в период с 24 по 30 ноября.

За минувшую неделю зарегистрировано 1132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Куркинского района. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 16 606 случаев заболевания.

1098 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 14 558 человек.