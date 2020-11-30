В Новомосковске грузовик столкнулся с машиной ДПС

Стоп-кадр видео.

В сети появились кадры момента столкновения грузовика и легкового автомобиля ДПС в Новомосковске Тульской области. На записи видно, как большегруз толкает перед собой и разворачивает служебный автомобиль.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, автоавария с участием грузового автомобиля DAF и служебного Škoda Octavia произошла вечером 29 ноября на ул. Куйбышева.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при перестраивании в другую полосу движения водитель большегруза не заметил следующую в попутном направлении машину ДПС. Пострадавших нет.