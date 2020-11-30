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В Новомосковске грузовик столкнулся с машиной ДПС
Стоп-кадр видео.

В Новомосковске грузовик столкнулся с машиной ДПС

В результате автоаварии обошлось без пострадавших

В сети появились кадры момента столкновения грузовика и легкового автомобиля ДПС в Новомосковске Тульской области. На записи видно, как большегруз толкает перед собой и разворачивает служебный автомобиль.
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, автоавария с участием грузового автомобиля DAF и служебного Škoda Octavia произошла вечером 29 ноября на ул. Куйбышева.
 
По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что при перестраивании в другую полосу движения водитель большегруза не заметил следующую в попутном направлении машину ДПС. Пострадавших нет.
 

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:57 +3
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