С начала пандемии в Тульской области умерли 484 человека с коронавирусом

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 18 пациентов. Это жители Тулы, Ефремова, Новомосковска, Щекино, Тепло-Огаревского и Узловского районов. Возраст пациентов — от 46 до 89 лет.

Сообщается, что у всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдений — 484 человека.