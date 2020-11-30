С начала пандемии в Тульской области умерли 484 человека с коронавирусом
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 18 пациентов. Это жители Тулы, Ефремова, Новомосковска, Щекино, Тепло-Огаревского и Узловского районов. Возраст пациентов — от 46 до 89 лет.
Сообщается, что у всех пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдений — 484 человека.
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