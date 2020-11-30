В Туле сто медиков Центра медицины катастроф находятся на больничном
Губернатор Алексей Дюмин поручил придумать и представить дополнительные меры поддержки медиков.
Сегодня в Туле состоялось оперативное совещание регионального правительства.
В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:
– Остается высокой нагрузка на скорую медицинскую помощь. 100 медиков Центра медицины катастроф сейчас находятся на больничном, но благодаря привлечению студентов Тульского государственного университета количество бригад удается сохранить. Ежедневно в ЦМК поступает около 1,5 тыс. вызовов.
Кроме этого, министр отметил, что для нужд медицинских работников выделена 191 машина, в том числе транспорт правительства Тульской области, муниципальных образований.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству здравоохранения продумать и в кратчайшие сроки представить дополнительные меры поддержки медиков. Речь идет об организованном подвозе к месту работы, предоставлении гостиниц, а также – бесплатного горячего питания.