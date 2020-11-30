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В Туле сто медиков Центра медицины катастроф находятся на больничном

В Туле сто медиков Центра медицины катастроф находятся на больничном

Губернатор Алексей Дюмин поручил придумать и представить дополнительные меры поддержки медиков.

Сегодня в Туле состоялось оперативное совещание регионального правительства.

В ходе совещания с докладом выступил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

– Остается высокой нагрузка на скорую медицинскую помощь. 100 медиков Центра медицины катастроф сейчас находятся на больничном, но благодаря привлечению студентов Тульского государственного университета количество бригад удается сохранить. Ежедневно в ЦМК поступает около 1,5 тыс. вызовов. 

Кроме этого, министр отметил, что для нужд медицинских работников выделена 191 машина, в том числе транспорт правительства Тульской области, муниципальных образований.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министерству здравоохранения продумать и в кратчайшие сроки представить дополнительные меры поддержки медиков. Речь идет об организованном подвозе к месту работы, предоставлении гостиниц, а также – бесплатного горячего питания.

Сюжет: Коронавирус
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