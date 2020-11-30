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В Кимовском районе племянник убил свою 73-летнюю тетю

В Кимовском районе племянник убил свою 73-летнюю тетю

Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 73-летней жительницы Кимовского района. В преступлении подозревается 48-летний племянник женщины. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и сейчас он находится под стражей.
 
Преступление было совершено 12 ноября этого года в одном из домов на ул. Первомайской в поселке Епифань. По предварительным данным, в ходе ссоры со своей тетей мужчина нанес потерпевшей повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.
 
«Следователями следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления произведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:41 +1
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криминалсмерть111 УК РФ
Место
Тульская областьКимовский районЕпифань

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