В Кимовском районе племянник убил свою 73-летнюю тетю

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 73-летней жительницы Кимовского района. В преступлении подозревается 48-летний племянник женщины. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), и сейчас он находится под стражей.

Преступление было совершено 12 ноября этого года в одном из домов на ул. Первомайской в поселке Епифань. По предварительным данным, в ходе ссоры со своей тетей мужчина нанес потерпевшей повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

«Следователями следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления произведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием обвиняемого. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.