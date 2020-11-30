Соратники Ильи Варламова предлагают создать в Туле сеть велодорожек за 140 млн рублей

Фото Полины Сальковой.

Активисты тульского отделения организации Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты» разработали концепцию развития велоинфраструктуры в Туле и представили свои наработки сотрудникам администрации города.

Сейчас в Туле существует 21 км велополос, которые не связаны между собой. В городе нет единой сети, и перемещаться из одной точки в другую на велосипеде довольно сложно. При этом урбанисты отметили, что в Туле есть и удачные решения с точки зрения велоинфраструктуры – например, ул. Металлистов и участок возле драматического театра.

Активисты «Городских проектов» проанализировали данные пунктов проката велосипедов и самокатов и выявили основные маршруты, по которым хотят передвигаться туляки на этих видах транспорта, – это проспект Ленина, Белоусовский парк, улицы Советская и Октябрьская, а также Красноармейский проспект.

Организация предложила несколько вариантов развития велоинфраструктуры, а также предоставила среднюю стоимость, основанную на опыте других городов России. Стоимость 13,8 км велодорожек шириной 2,5 метра по обе стороны улицы составит 140 760 000 рублей.

На презентации велоконцепции присутствовал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев:

– В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы подходим к проблеме комплексно: делаем улицы, пешеходные зоны парковки, остановки. Конечно, самое правильное – проектирование и итог этой работы, когда всё делается с нуля, как на ул. Металлистов. Для велосипедов и самокатов должна быть выделенная зона, чтобы не было конфликтов между пешеходами и велосипедистами. Дано поручение по разработке проекта ремонта проспекта Ленина от улицы Циолковского до Пушкинского проезда. Мы готовы подключить подрядную организацию, чтобы вы могли дать свое видение по этому вопросу.

Также Дмитрий Ярцев отметил, что в следующем году будут ремонтироваться улицы Октябрьская и Металлургов, уже есть проектно-сметная документация и определен подрядчик. В рамках рабочей встречи администрация Тулы готова встретиться с представителем организации «Городские проекты», чтобы проконсультироваться и исправить некоторые ошибки, которые могли возникнуть во время подготовки.

Представители «Городских проектов» подчеркнули, что возможно наладить сотрудничество в рамках нацпрограммы «Экология», так как развитие велоинфраструктуры тесно связано с количеством автомобилей на дорогах, которые влияют на окружающую среду, и национальной программой «Развитие туризма».

Автор Полина Салькова.